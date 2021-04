Covid: Boccia (Pd), amministratori locali chiedono scuole in massima sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Numerosissimi amministratori locali del Partito democratico richiedono in queste ore rassicurazioni in vista delle riaperture delle scuole. Sindaci e presidenti di Provincia chiedono certezze che governo e Parlamento hanno il dovere di garantire a tutti i territori. L'Istituto superiore di sanità nel suo ultimo rapporto ha certificato che la variante inglese è ormai dominante in Italia con punte del 90 per cento. Secondo studi dell'Organizzazione mondiale della sanità la variante inglese ha un tasso di contagio superiore del 40 per cento, oltre che una possibile percentuale di maggiore letalità. Riteniamo obbligatoria, quindi, la rimodulazione dei protocolli di prevenzione che, secondo il parere di numerosi scienziati, vanno adeguati alla rapidissima circolazione delle varianti che rischia di minare la campagna vaccinale. Auspichiamo che in queste ore le autorità di governo preposte, sentito il Cts, adottino tutte le misure di prevenzione che consentano alle scuole riaperte al 100 per cento (a partire dal distanziamento tra i banchi) di garantire la protezione della salute di studenti, famiglie e personale scolastico che, al momento, non ha completato il ciclo delle vaccinazioni e, al contrario di altre categorie professionali, resta esposto. Il Pd continuerà a mettere sempre e comunque al primo posto la sicurezza e la salute degli italiani, come ci chiedono in queste ore gli amministratori locali e rappresentanti istituzionali dei territori preoccupati da riaperture sulle quali sarebbe auspicabile la formulazione ufficiale del parere delle autorità sanitarie preposte alla vigilanza nel Paese. Il Pd assicura il massimo sostegno al governo nell'individuazione di soluzioni che possano coniugare la riapertura di tutti gli istituti ma anche la sicurezza di studenti, lavoratori e famiglie a un mese dalla fine dell'anno scolastico". Lo afferma in una nota, Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale. (Com)