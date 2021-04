Calcio: Brescia (M5s), idea Superlega è scelta divisiva, serve nuovo modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia, deputato del Movimento cinque stelle, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e tifoso della Sampdoria, osserva che "da tifoso e appassionato di calcio l'idea di una Superlega è una brutta scelta che rischia di spaccare un movimento e mettere a rischio i suoi valori sportivi ed economici. Il dibattito acceso e l'indignazione spontanea e legittima di oggi devono trasformarsi in una proposta concreta per un nuovo modello di calcio sostenibile". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Oggi ci scandalizziamo per una Superlega a 12, ma abbiamo ignorato nel silenzio il fallimento di tante società sportive, soprattutto nei campionati minori, a volte causato da un modello che crea disuguaglianze, al di là di meriti e demeriti sul campo. Sia chiaro, la questione non appartiene alla politica perché lo sport è autonomo, ma spero che la Superlega sia solo una minaccia che lancia un sasso nello stagno - conclude Brescia - e fa partire un processo di riforma innovando le competizioni e aprendo con un progetto comune a nuovi mercati". (Com)