Speciale difesa: Myanmar, il colosso dell'acciaio Posco interrompe i legami con la giunta militare

- In diverse città del Paese del Sud-est asiatico la formazione del governo parallelo è stato accolto con favore. Fra i membri del Nug annunciati ci sono Duwa Lashi La come vicepresidente; Mahn Win Khaing Than, primo ministro; Daw Zin Mar Aung, ministro degli Affari Esteri; U Lwin Ko Latt, ministro degli Affari interni e dell'immigrazione; U Yee Mon alla Difesa; Sa Sa come ministro alla Cooperazione internazionale; Lian Hmung Sakhong, ministro agli affari federali dell'Unione; U Tin Tun Naing, ministro della Pianificazione, delle finanze e degli investimenti, oltre che diversi altri sostenitori di Aung San Suu Kyi. I leader del Nug hanno inoltre annunciato la loro intenzione di formare un esercito federale e che sono in trattative con le forze delle minoranze etniche in Myanmar. (Inn)