Speciale difesa: Siria, ministero Difesa russo effettua nuovo volo rimpatrio minorenni

- Un aereo del ministero della Difesa russo ha effettuato il rimpatriato dalla Siria di un nuovo gruppo di minorenni. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'inviato presidenziale russo per i diritti dei bambini, Anna Kuznetsova. "Un aereo del ministero della Difesa della Russia è atterrato all'aeroporto Chkalovskij, Mosca, a bordo del quale, accompagnati dall'ombudsman Anna Kuznetsova, ci sono 44 minorenni di età compresa tra i due e i 16 anni, prelevati temporaneamente dal territorio dei campi profughi nel territorio non controllato dalle autorità della Siria e dall'orfanotrofio di Damasco", si legge nel comunicato. I bambini sono stati rimpatriati in Russia in seguito ad un lavoro di ricerca e riconoscimento iniziato nell'estate del 2017 per decisione del presidente Vladimir Putin. Il volo del 18 aprile è il 13mo consecutivo da dicembre 2018. (Rum)