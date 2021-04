Speciale difesa: Canada-Cina, la difesa del cfo di Huawei Meng chiede un rinvio delle udienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, chiederà alla magistratura canadese di ritardare le prossime udienze del processo per l'estradizione della donna negli Stati Uniti. Lo ha reso noto il tribunale canadese della Columbia Britannica. Il processo a carico di Meng, arrestata a Vancouver nel 2019 su mandato degli Stati Uniti, prosegue da oltre due anni; la donna, accusata di violazioni delle sanzioni Usa all'Iran, dovrebbe ripresentarsi in tribunale canadese il 26 aprile. La richiesta di rinvio dell'udienza segue un accordo annunciato la scorsa settimana in un tribunale di Hong Kong tra Huawei e l'istituto bancario Hsbc riguardo alla pubblicazione di documenti interni relativi alle accuse di frode contro Meng. Gli avvocati di Meng affermano che le autorità statunitensi hanno utilizzato una versione incompleta delle dichiarazioni di Meng per richiedere la sua estradizione. e hanno invitato Hsbc a rilasciare documenti che dettagliano i contenuti dell'incontro. (Nys)