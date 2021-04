Speciale difesa: Taiwan, Australia valuta intervento militare in caso di ulteriore escalation cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia sta rafforzando la sua preparazione militare per una possibile azione nello Stretto di Taiwan, mentre le tensioni regionali si intensificano per effetto delle continue manovre militari della Cina nella regione. Lo riferisce "Taiwan News", secondo cui la Forza di difesa australiana stia discutendo sul possibile intervento nelle controversie tra Stati Uniti e Cina su Taiwan. Le opzioni di Canberra includono il dispiegamento di sottomarini di classe Collins, aerei di sorveglianza marittima, velivoli per il rifornimento in volo e aerei da combattimento Super Hornet per supportare le basi statunitensi a Guam, in Giappone o nelle Filippine. All'inizio di questa settimana, una delegazione Usa inviata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Taiwan ha tenuto un incontro a porte chiuse con la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e con i funzionari della Difesa taiwanesi. Secondo quanto riferito dall'Isola, l'ex senatore Christopher Dodd ha trasmesso un messaggio da Biden per ribadire l'impegno degli Usa a difesa di Taiwan. (Res)