Speciale difesa: fra maggio e giugno esercitazioni Dacia 21 Livex in Romania

- Circa 15 mila fra militari romeni, alleati e di Paesi partner parteciperanno, tra maggio e giugno, alle esercitazioni Dacia 21 Livex, che si terranno in Romania. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. Questa settimana sono arrivati in Romania i primi effettivi ed equipaggiamenti militari: 120 militari britannici e 55 veicoli. Le esercitazioni Dacia 21 Livex confermano la capacità dell'Esercito romeno di partecipare a operazioni difensive e la costante disponibilità delle strutture alleate e partner a dislocare rapidamente in Romania effettivi credibili, al fine di assicurare la difesa contro qualsiasi minaccia alla sicurezza nazionale. Le esercitazioni Dacia 21 Livex sono volte a valutare il sostegno concesso dalla Romania alle forze e agli equipaggiamenti militari che transitano il territorio nazionale, si legge nel comunicato. (Rob)