Urbanistica: assessore Roma, avanti su Print Pietralata, importanti opere pubbliche dopo anni

- "Molti cittadini ci chiedono informazioni sull’avanzamento delle procedure del Print di Pietralata che, approvato da questa amministrazione dopo anni di attesa, prevede la realizzazione di importanti opere pubbliche utili all’intero quadrante urbano. Nonostante le difficoltà della pandemia abbiamo continuato il dialogo con il consorzio, che riunisce i diversi soggetti proponenti, per indirizzare al meglio le attività necessarie all’avvio dei cantieri". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore all'Urbanistica di Roma, Luca Montuori. "Devo ringraziare - aggiunge - il dipartimento Urbanistica, la delegata della sindaca alle Periferie, Federica Angeli, il mio staff, e tutti coloro che si stanno impegnando in questo percorso complesso che finalmente ci ha visti individuare la modalità di dare avvio sostanzialmente simultaneo delle varie fasi tecniche e progettuali. Un accordo che sblocca la procedura acquisendo la disponibilità del consorzio, con una interlocuzione sempre proattiva, a redigere i progetti a livello definitivo delle opere di urbanizzazione strategiche per la relativa approvazione prima della sottoscrizione dell’apposita convenzione urbanistica.A questo punto le singole opere pubbliche collegate ai singoli interventi privati, per le quali già sono convocate le conferenze dei servizi, acquisiranno significato nel complessivo coordinamento del progetto e non come somma algebrica di tanti piccoli interventi isolati. È un passo concreto - conclude - per vedere realizzato il programma integrato che deve attuare l’interesse pubblico coordinando i diversi interessi privati". (Rer)