Taiwan: approvato disegno di legge per cooperazione in materia penale col Belize

- L'assemblea legislativa di Taiwan ha approvato oggi un disegno di legge che servirà da base per un trattato bilaterale con il Belize per consentire l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. Quando il trattato entrerà in vigore, "i due Paesi saranno in grado di fornire assistenza reciproca su indagini penali, procedimenti penali, procedimenti giudiziari e prevenzione della criminalità". Lo ha affermato in una seduta parlamentare il viceministro degli Esteri di Taiwan, Tien Chung-kwang. "Il patto servirà da quadro giuridico per una collaborazione più efficace tra Taiwan e Belize, per affrontare congiuntamente la criminalità transnazionale", ha spiegato Tien. "Sarà il settimo trattato di Taiwan con un Paese straniero nell'assistenza giudiziaria reciproca, dopo quelli stabiliti con gli Stati Uniti, la Cina continentale, le Filippine, il Sudafrica, la Polonia e Nauru", ha detto il viceministro della Giustizia Tsai Pi-chung. Secondo Tsai, con il nuovo accordo, imputati e testimoni potranno rilasciare dichiarazioni tramite videoconferenza e le autorità competenti potranno porre domande durante il processo. "Il trattato sottolinea l'impegno di Taiwan a rafforzare la sua cooperazione giudiziaria con il Belize in materia penale, contribuendo allo stesso tempo agli sforzi globali di lotta alla criminalità", ha aggiunto Tsai. (Cip)