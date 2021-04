Energia: Bielorussia, consegnato combustibile per seconda unità di potenza Centrale nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un treno con combustibile nucleare per la seconda unità di potenza della Centrale bielorussa è arrivato a destinazione. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero dell'Energia della Bielorussia. "Il 19 aprile, un treno con blocchi-carburante con combustibile nucleare nuovo per la seconda unità di potenza è arrivato al sito della Centrale nucleare", si legge nel comunicato. In conformità con i regolamenti tecnici, ha osservato il dipartimento, gli specialisti di BelNPP insieme all'appaltatore generale - la società statale russa Rosatom – seguiranno la procedura di acquisizione del combustibile. (Rum)