Milano: aperto da oggi bando per nomina componenti Garante comunale del verde

- È aperto da oggi il bando per la presentazione delle candidature per la nomina dei componenti del Garante del verde, del suolo e degli alberi del Comune di Milano. Il Garante - ricorda una nota di Palazzo Marino - sarà un organo collegiale indipendente composto da tre membri, nominati dal sindaco tra persone competenti nel campo delle scienze ambientali e urbanistiche. Tra i suoi compiti: vigilare sulla corretta applicazione delle normative in materia di consumo del suolo e di tutela del verde e attuare le procedure per l'ampliamento del parco Agricolo Sud per una superficie di oltre 1,5 milioni di metri quadrati; contribuire a garantire la salvaguardia del consumo di suolo e l'incremento del verde e degli alberi esistenti; promuovere azioni di ascolto e informazione nei confronti della cittadinanza; dialogare con gli uffici comunali sulle iniziative di compensazione legate al consumo di suolo; verificare il monitoraggio in collaborazione con l'Area sportello unico per l'edilizia e i Municipi degli interventi da realizzare su suolo privato che comportano modifica dell'uso del suolo e della dotazione arborea. I componenti dell'organo collegiale svolgeranno il proprio incarico a carattere onorifico per cinque anni e, al fine di garantirne l'indipendenza e l'imparzialità, risulteranno incardinati presso la Presidenza del Consiglio comunale. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica entro il 18 maggio 2021. (Com)