Trasporti: Raggi, con interventi riqualificazione piazzale stazione Eur Fermi più sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino a poco tempo fa nel piazzale davanti alla stazione metro Eur Fermi, sulla linea B, il passaggio per raggiungere il capolinea dei bus era poco sicuro, soprattutto nelle ore serali. Oggi le cose stanno cambiando grazie ai lavori che abbiamo avviato per riqualificare completamente il capolinea". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, mostrando una foto e aggiungendo: "Quella che vedete in foto è una delle nuove banchine che renderanno più sicura e accessibile l'area per gli utenti dei mezzi pubblici. Qui è previsto anche un nuovo attraversamento pedonale. È un progetto che migliorerà notevolmente un importante nodo di scambio cittadino. Piccoli interventi, ma necessari". (Rer)