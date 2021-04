Ue: Commissione, Consiglio e Parlamento lanciano piattaforma per Conferenza su futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa, composto da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, ha lanciato la piattaforma digitale multilingue per la Conferenza sul futuro dell'Europa invitando tutti i cittadini dell'Ue a contribuire a plasmare il proprio futuro e quello dell'Europa nel suo insieme. La piattaforma è disponibile in 24 lingue, consentendo ai cittadini di tutta l'Unione di condividere e scambiare le proprie idee e opinioni attraverso eventi online. Lo si apprende dall'esecutivo europeo. "La piattaforma rappresenta uno strumento chiave per consentire ai cittadini di partecipare e avere voce in capitolo sul futuro dell'Europa", ha dichiarato il presidente dell'Eurocamera, David Sassoli. "Dobbiamo essere certi che le loro voci vengano ascoltate e che abbiano un ruolo nel processo decisionale, indipendentemente dalla pandemia di Covid 19. La democrazia europea, di tipo rappresentativo e partecipativo, continuerà a funzionare qualunque cosa accada, perché il nostro futuro condiviso lo richiede", ha aggiunto. "È giunto il momento per i nostri cittadini di condividere attivamente le loro maggiori preoccupazioni e le loro idee", ha continuato il premier portoghese, Antonio Costa, a nome della Presidenza del Consiglio dell'Ue. "Questa discussione non potrebbe avvenire in un momento più rilevante. Dobbiamo prepararci ora, in modo da uscire da questa crisi ancora più forti e quando supereremo la pandemia siamo pronti per il futuro. Ci auguriamo di continuare a costruire insieme l'Europa del futuro, un'Europa più giusta, più verde e più digitale che risponda alle aspettative dei nostri cittadini", ha proseguito. (segue) (Beb)