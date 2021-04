Ue: Commissione, Consiglio e Parlamento lanciano piattaforma per Conferenza su futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salute, cambiamento climatico, posti di lavoro buoni e sostenibili in un'economia sempre più digitale, lo stato delle nostre società democratiche: stiamo invitando gli europei a parlare, ad affrontare le loro preoccupazioni e a dire noi in quale Europa vogliono vivere", ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Con questa piattaforma dei cittadini, stiamo dando a tutti l'opportunità di contribuire a plasmare il futuro dell'Europa e di impegnarsi con altre persone da tutta Europa. Questa è una grande opportunità per riunire virtualmente gli europei. Insieme, possiamo costruire il futuro che vogliamo per la nostra Unione", ha concluso.La Commissione ha ricordato che "la Conferenza sul futuro dell'Europa è un esercizio senza precedenti, aperto e inclusivo di democrazia deliberativa. Cerca di dare alle persone di tutti i ceti sociali, in tutta Europa, maggiore voce in capitolo su ciò che si aspettano dall'Unione europea, il che dovrebbe quindi aiutare a guidare la futura direzione e definizione delle politiche dell'Ue". (Beb)