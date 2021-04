Droga: trovato in casa con oltre mezzo chili di hashish, arrestato 48enne incensurato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 48enne incensurato è stato arrestato sabato scorso dagli agenti della Squadra Mobile di Milano per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. A seguito di alcuni servizi in zona Comasina, è stato organizzato un appostamento mirato dove il 48enne è stato visto uscire dalla propria abitazione in via Ricotti, salire a bordo dell'auto e muoversi con fare sospetto. Si è deciso quindi di controllarlo e, fermato dagli agenti, l'uomo ha subito mostrato nervosismo. Si è proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire all'interno del portafoglio una dose di cocaina di circa 0,6 grammi. La perquisizione è stata estesa poi all'abitazione dove sono stati rinvenuti due panetti di hashish su dei ripiani della libreria, 6 dosi di cocaina sopra un armadio e marijuana celata nel soppalco e nel frigorifero. Nel box a lui in uso, sono state sequestrate altri 4 panetti di hashish. In totale si tratta di 570 grammi di hashish, 92 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina e 3 mila euro in contanti, oltre a bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. (com)