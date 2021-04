Viabilità: restringimento carreggiata per lavori su Ss 336 in provincia di Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli interventi di Anas per la riqualificazione delle pavimentazioni lungo la statale 336 "dell'Aeroporto della Malpensa". Nel dettaglio a partire da questa mattina - fa sapere Anas in una nota - è stato istituito il senso unico alternato dal km 18,800 al km 20,152. La limitazione sarà in vigore tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 19, fino al prossimo 21 aprile. Gli interventi proseguiranno in orario notturno: nel dettaglio verranno chiuse alternativamente, la corsia di sorpasso o di marcia, dal km 0,750 al km 12,700 dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo dal 21 aprile al 5 maggio. Tutti i cantieri avranno una lunghezza massima di mille metri e si concluderanno con il rifacimento delle pavimentazioni lungo gli svincoli di competenza secondo le seguenti modalità: restringimento di carreggiata lungo lo svincolo di Somma Lombarda dal km 1,590 al km 1,990 dalle ore 21 del 6 maggio fino alle ore 6.00 del giorno successivo; restringimento di carreggiata lungo lo svincolo Terminal 2 dal km 0,540 al km 0,890 dalle ore 21 del 6 maggio fino alle 6 del giorno successivo. (Com)