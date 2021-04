Covid: Kluge (Oms), programma Covax garantisce accesso equo ai vaccini per Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire un equo accesso ai vaccini, tramite programma Covax, a tutti gli Stati membri è la questione più critica. Lo ha dichiarato il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa (Oms), Hans Kluge, in un'intervista con l'agenzia di stampa greca “Ana-Mpa". “La frustrazione dovuta a un flusso incoerente di vaccini è comprensibile. La produzione e il lancio del vaccino richiedono tempo” ha ammesso Kluge, specificando che “Attraverso il programma Covax, l'Oms sta lavorando con tutti gli attori per assicurare un accesso equo a tutte le persone. Riconosciamo che i paesi sono responsabili verso le loro popolazioni e stanno lavorando nel loro interesse, tuttavia, in una situazione di fornitura limitata come quella del 2021, un approccio globale per distribuire i vaccini in modo giusto ed equo è l'approccio migliore”. Sull’efficienza del programma Covax nel sostegno dei paesi in difficoltà con l’approvvigionamento dei vaccini ha ammesso che “Questa pandemia ha davvero messo a dura prova le persone e i paesi quando si tratta di solidarietà e compassione. Tuttavia, in molti casi negli ultimi mesi, abbiamo visto prevalere il meglio delle persone e importanti manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo”, e spiegato che le consegne dei vaccini tramite il sistema Covax stanno accelerando e sono state ricevute in molti Paesi. (Gra)