Covid: Kluge, Oms non è entità politica e agisce nell'interesse della salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è un’agenzia specializzata dell’Onu, non un’entità politica e le sue decisioni sono guidate dal parere degli esperti, nell'interesse della salute pubblica a livello globale. Lo ha detto il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa (Oms), Hans Kluge, in un'intervista con l'agenzia di stampa greca “Ana-Mpa", spiegando la posizione dell’Oms rispetto alle pressioni politiche nell’ambito della pandemia globale di Covid. “Nella regione europea, il nostro lavoro è guidato dal Programma di lavoro europeo (Epw), che è stato approvato dai nostri 53 Stati membri lo scorso anno. L'Epw ha stabilito le priorità sanitarie per i prossimi cinque anni lavorando su una protezione efficace contro le emergenze sanitarie, muovendosi verso una copertura sanitaria universale, promuovendo la salute e il benessere, e fornendo ciò che i cittadini si aspettano legittimamente dalle loro autorità sanitarie”, ha chiarito Kluge. (segue) (Gra)