Covid: Kluge, Oms non è entità politica e agisce nell'interesse della salute pubblica (2)

- Il direttore ha anche menzionato l’impegno dell’Oms nella tutela della salute mentale delle persone, messa a dura prova con la diffusione del coronavirus, e ha dichiarato che “l'Oms ha istituito un gruppo tecnico consultivo sugli impatti sulla salute mentale della Covid-19, il cui scopo è quello di sostenere e informare gli Stati membri su come rispondere al meglio agli effetti sulla salute mentale della pandemia di Covid sulla loro gente”. Kluge ha poi menzionato la Coalizione per la salute mentale, definendola “una delle iniziative di punta del Programma di lavoro europeo dell'Oms 2020-2025” che “faciliterà ulteriormente il flusso di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda la risposta ai bisogni di salute mentale, e fornirà un quadro collaborativo in cui possono lavorare insieme per raggiungere soluzioni comuni”. (Gra)