Trasporto aereo: Portogallo, a febbraio -92,9 per cento dei passeggeri su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di febbraio gli aeroporti portoghesi hanno perso il 92,9 per cento dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre il movimento merci ha subito un calo del 33,5 per cento. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) del Portogallo. Nei mesi di gennaio e febbraio 2021, l'aeroporto di Lisbona ha gestito il 52,3 per cento del totale dei passeggeri (543 mila) con una diminuzione dell'87,4 per cento. La Francia è stato il principale paese di origine e destinazione dei voli seguito dal Brasile. (Spm)