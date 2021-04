Balcani: stampa kosovara, "non paper" dannoso per ripresa negoziati fra Pristina e Belgrado (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione degli stralci ha provocato numerose reazioni all'interno delle istituzioni politiche dei Paesi coinvolti. "Nessuno all'interno dell'Unione europea sostiene la divisione della Bosnia Erzegovina e la Croazia è coerente con questa posizione", ha detto il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman. Radman, che ha concluso la scorsa settimana una visita proprio in Bosnia Erzegovina, ha osservato che "tutti, compresa la Croazia, vogliono aiutare il Paese a integrarsi nell'Unione il prima possibile". Le idee su un possibile nuovo tracciamento dei confini nei Balcani occidentali "sono molto pericolose", ha invece osservato la deputata europea Tanja Fajon. "I media sono inondati di informazioni su di un nuovo tracciamento dei confini e sulle prospettive dei Balcani occidentali, informazioni che sono preoccupanti. In un momento in cui dovrebbe essere promossa una politica di unità, le dichiarazioni su di una possibile divisione sono molto pericolose", ha detto Fajon parlando con i giornalisti. "Ho sentito il bisogno di presentare le mie opinioni al pubblico. Il ruolo della Slovenia è quello di sostenere l'espansione dei Balcani occidentali, non la disintegrazione", ha detto Fajon, deputata europea di provenienza slovena. "L'idea di ridisegnare i confini in Bosnia Erzegovina, (Paese) che ha pagato un prezzo elevato, è pericolosa. L'accordo di Dayton ha posto fine al conflitto militare e ogni problema dovrebbe essere risolto attraverso il dialogo", ha concluso Fajon. (segue) (Alt)