I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Nigeria: esplode autocisterna nello Stato di Benue, almeno sette morti - Almeno sette persone sono morte in un incendio divampato a seguito dell'esplosione di un'autocisterna nella città di Oshigbudu, nello Stato nigeriano di Benue. L'incidente, secondo quanto riferito alla stampa dal segretario esecutivo dell'Agenzia statale di gestione delle emergenze di Benue, Emmanuel Shior, è avvenuto dopo che un'autocisterna carica di carburante è uscita di strada provocando la fuoriuscita del liquido infiammabile. Oltre alle sette vittime, l'incendio ha distrutto anche una cinquantina di edifici circostanti. Gli incidenti che portano all'esplosione di autocisterne sono comuni in Nigeria e spesso sono causati da strade dissestate. Nel luglio 2019 almeno 45 persone morirono e più di 100 rimasero ferite nella stessa area in seguito ad un incidente simile. (segue) (Res)