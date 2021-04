I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: attacchi jihadisti, Onu sospende attività nelle città di Dikwa e Damasak - Le Nazioni Unite hanno sospeso le operazioni umanitarie nelle città di Dikwa e Damasak, nello Stato nigeriano di Borno, dopo i recenti attacchi del gruppo jihadista di Boko Haram. Lo ha reso noto il coordinatore umanitario e residente delle Nazioni Unite in Nigeria, Edward Kallon. "Abbiamo temporaneamente sospeso le operazioni in queste aree al fine di ricollocare in sicurezza il personale umanitario e stiamo monitorando attentamente la situazione", ha affermato Kallon in una nota, aggiungendo che l'Onu intende riprendere le operazioni il prima possibile in modo che i civili colpiti dal conflitto siano assistiti. Le Nazioni Unite hanno affermato che la sospensione mette a rischio il sostegno a 8.800 sfollati interni e a circa 76 mila persone nella comunità ospitante che ricevono assistenza umanitaria e protezione. (Res)