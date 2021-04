© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bulgaria: presidente Radev avvia le consultazioni sulla formazione del governo - Il presidente bulgaro Rumen Radev ha avviato oggi le consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche parlamentari in vista della formazione del nuovo governo. "Il complicato contesto della sicurezza, la pandemia di Covid-19 e l'introduzione tempestiva di un piano di sostenibilità richiedono una gestione efficace", ha detto il capo dello Stato bulgaro ad avvio delle consultazioni. I colloqui sono iniziati oggi con i rappresentanti del maggiore gruppo parlamentare, quello della coalizione attorno al partito Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb). "In qualità di partito responsabile, abbiamo affermato che come prima forza politica abbiamo il dovere di nominare un esecutivo che sia in grado di iniziare a funzionare il prima possibile", ha affermato la presidente del gruppo parlamentare Desislava Atanasova al termine dell'incontro. (segue) (Res)