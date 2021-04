I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: battaglia legale per la riapertura delle lezioni in presenza - In Argentina una dura battaglia politica e legale accompagna la riapertura delle scuole in presenza a Buenos Aires. La settimana scorsa, allarmato da una violenta ripresa dei contagi del nuovo coronavirus, il governo di Alberto Fernandez aveva disposto due settimane di lezioni da remoto, suscitando la protesta del capo di governo della capitale, Horacio Rodriguez Larreta. Una decisione adottata in extremis da una corte d'appello di Buenos Aires, rendeva nulli gli effetti del decreto consentendo a Larreta di proclamare la riapertura delle classi, sin da oggi. Il presidente Fernandez ha parlato di un "abuso giuridico" in violazione delle prerogative del governo centrale in tema di emergenza sanitaria e preannuncia contromosse legali. Sulla riapertura dei plessi grava comunque lo sciopero già indetto da un sindacato dei lavoratori capitolini della scuola. (segue) (Res)