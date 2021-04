I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: covid, autorità del farmaco avviano ispezioni in Russia per vaccino Sputnik V - Gli ispettori dell'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) del Brasile, dal fine settimana in Russia, iniziano da oggi ad ispezionare i centri di produzione del vaccino contro il nuovo coronavirus "Sputnik V". La missione segue il colloquio il colloquio tenuto la settimana scorsa tra il presidente del Brasile Jair Bolsonaro e l'omologo russo Vladimir Putin: i cinque tecnci dell'Anvisa avranno infatti il compito di ottenere la documentazione necessaria a dare il via all'esame della domanda per l'uso in emergenza del farmaco nel paese sudamericano. Presentata il 26 marzo, la domanda era stata congelata perché priva di carte "necessarie" tra cui quelle contenenti i dati della ricerca clinica della fase III e della casistica di eventi avversi collegabili alla somministrazione del farmaco. (segue) (Res)