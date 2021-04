I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calcio: nasce la Superlega, l'annuncio dei 12 club fondatori - Dodici tra le principali squadre di calcio europee hanno annunciato a mezzanotte la nascita di una nuova competizione infrasettimanale, la Super League, governata dai suoi club fondatori, ovvero AC Milan, Arsenal FC, Atletico Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, ​​FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur. Si prevede che altri tre club si uniranno prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile, riferisce un comunicato divulgato nella notte. I club fondatori intendono confrontarsi con la Uefa e la Fifa per lavorare insieme e "fornire i migliori risultati per la nuova Lega e per il calcio in generale". "La formazione della 'Super League' arriva in un momento in cui la pandemia globale ha accelerato l'instabilità del modello economico del calcio europeo esistente. Inoltre i club fondatori "hanno l'obiettivo di migliorare la qualità e l'intensità delle competizioni europee esistenti" e di "creare un campionato per i migliori club e giocatori per competere regolarmente". (segue) (Rin)