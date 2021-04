I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Provenzano (Pd), sostegno e ristori vanno aumentati - Il sostegno e i ristori "dobbiamo comunque aumentarli, perché quelli precedenti si erano rivelati insufficienti rispetto a una recrudescenza del contagio che non ci aspettavamo". Lo ha detto a il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano a SkyTg24. "Il Pd ha presentato una proposta al premier Draghi di un decreto per imprese, lavoratori e professionisti. Su questo i 40 miliari di scostamento vanno usati il prima possibile e bisogna accelerare per avere l’anticipo del Recovery, di modo che si aiuti a innescare un meccanismo di ripresa dell’economia, che è possibile”, ha spiegato. “L’Italia – ha proseguito - ha dimostrato con le riaperture dopo la prima ondata, di sapersi riprendere, ma non dobbiamo commettere gli errori di allora. Il messaggio di un liberi tutti, che è smentito dalle stesse decisioni del Governo, è profondamente sbagliato per non ripetere gli errori dell’anno scorso”, ha concluso Provenzano. (segue) (Rin)