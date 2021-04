I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Terna, a marzo consumi elettrici ai livelli pre-Covid - A marzo i consumi di energia elettrica in Italia sono tornati ai livelli del 2019. Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha rilevato una domanda di elettricità pari a 26,7 miliardi di kWh, valore in aumento dello 0,6 per cento rispetto a marzo del 2019 e superiore dell’11,8 per cento rispetto a marzo del 2020, anno che è stato fortemente influenzato dal calo del fabbisogno dovuto alle iniziative messe in atto per contenere la pandemia da covid-19. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 35,1 per cento dei consumi, valore sostanzialmente in linea con il 2020 e in crescita rispetto al 2019 (33,4 per cento). Prosegue, inoltre, il recupero dei consumi industriali: anche l’indice Imcei monitorato da Terna, che è entrato a far parte del Piano Statistico Nazionale, è tornato ai livelli pre-crisi, registrando performance positive dei settori della siderurgia, alimentare e metalli non ferrosi. (Rin)