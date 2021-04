Latina: caporalato e fitofarmaci illegali, 7 arresti nell’azienda che sfruttava operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama “Job Tax” l’operazione con cui i carabinieri del Nas di Latina comandati dal capitano Felice Egidio, coordinati dalla procura di Latina, hanno sgominato una organizzazione composta da sette persone, tra cui i titolari di una azienda agricola, un agronomo e almeno due dipendenti. Il reato contestato agli indagati è l’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni e all'impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra, scongiurando un grave pericolo per la Salute pubblica derivante dall'uso sconsiderato di fitofarmaci non autorizzati. Le indagini sono nate ad ottobre 2019 da una denuncia sporta da un bracciante di origini bengalesi il quale lamentava le condizioni di sfruttamento e le intimidazioni subite ad opera di connazionali anch'essi dipendenti della stessa azienda agricola con sede a San Felice Circeo. (segue) (Rer)