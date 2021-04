Latina: caporalato e fitofarmaci illegali, 7 arresti nell’azienda che sfruttava operai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda era operante nella coltivazione di ortaggi, estesa su 5 siti produttivi, da San Felice Circeo a Terracina a Sabaudia, destinati al mercato locale, nazionale ed estero. Nel corso degli approfondimenti svolti mediante servizi di osservazione, pedinamenti, intercettazioni telefoniche ed escussione di persone informate sui fatti, gli investigatori del Nas hanno delineato i ruoli dei 7 indagati e il relativo disegno criminoso perseguito, basato sullo sfruttamento dello stato di necessità dei braccianti, servendosi di 2 "caporali" di origine bengalese, per il reclutamento e la gestione della manodopera straniera, per lo più di provenienza bengalese, indiana e pakistana. Tutti i lavoratori operavano in violazione dei previsti contratti collettivi, con la corresponsione di salari non rispondenti al lavoro prestato, realizzando una correlata evasione di contributi obbligatori Inps quantificata in 557mila euro nel periodo monitorato compreso tra marzo e novembre 2019. (segue) (Rer)