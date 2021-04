Latina: caporalato e fitofarmaci illegali, 7 arresti nell’azienda che sfruttava operai (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nas di Latina sono così riusciti a interrompere le gravi condotte illecite poste in essere dall'organizzazione criminale. L’azienda assumeva e impiegava manodopera di cittadini stranieri, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno e di vulnerabilità e costringeva i dipendenti a sottoscrivere la ricevuta della busta paga con l'omessa contabilizzazione delle ore effettivamente prestate, pena il mancato pagamento della retribuzione, remunerandoli sistematicamente con stipendi inferiori alle ore lavorate (o a cottimo), in violazione dei contratti collettivi del comparto. Inoltre i datori di lavoro impiegava i lavoratori in costanza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, omettendo di fornire loro i previsti dispositivi di protezione individuale, l'abbigliamento e le scarpe idonee, costringendoli a operare in condizioni proibitive (per l'allagamento dei terreni a causa delle piogge). (segue) (Rer)