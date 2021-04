Latina: caporalato e fitofarmaci illegali, 7 arresti nell’azienda che sfruttava operai (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indagati operavano inoltre una forma di controllo sul risultato del lavoro, con minaccia di sanzioni corporali ed economiche, fino alla prospettazione del licenziamento in caso di fallimento dell'obiettivo di raccolta. Neanche la scelta del trasporto era loro concessa dato che agli operai veniva imposto di avvalersi del servizio di trasporto gestito da uno dei caporali previo compenso giornaliero di 6euro ciascuno, viaggiando in condizioni degradanti poiché costretti ad ammassarsi sul furgone Ducato in numero superiore ai posti omologati. Spregiudicata, secondo gli inquirenti, era anche il metodo di coltivazione. Con l'ausilio di un agronomo, anch'egli tra i destinatari delle misure custodiali in carcere, la produzione agricola destinata al mercato locale, nazionale ed europeo, era incentrata su metodi irregolari, ricorrendo all'uso continuo e massivo di fitofarmaci non autorizzati sulle culture in serra, impiegando in tali compiti lavoratori non formati, non abilitati e privi dei previsti dotazioni di protezione individuale, esponendoli in tal modo anche a gravi situazioni di pericolo. (segue) (Rer)