Latina: caporalato e fitofarmaci illegali, 7 arresti nell’azienda che sfruttava operai (5)

- A riscontro dell'attività svolta, il nucleo antisofisticazioni pontino nel contesto di mirate perquisizioni effettuate a dicembre 2019 presso i 5 siti produttivi dell'azienda, con l'ausilio di personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro e del Nucleo ispettorato del lavoro carabinieri di Latina, oltre a identificare 157 lavoratori extracomunitari (di cui 1 clandestino, privo di permesso di soggiorno, successivamente espulso dal territorio nazionale), Hanno sequestrato 244 litri di prodotti fitosanitari non autorizzati all'impiego in agricoltura, per un valore complessivo di circa 7mila euro. Contestualmente si è proceduto, a carico degli indagati, all'esecuzione del relativo decreto di sequestro preventivo per via diretta o per equivalente della somma o di beni mobili e immobili fino al raggiungimento dell'importo pari ad 557.504 euro, quale profitto del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, riferito ai contributi non versati e alle ore di lavoro non retribuite per il periodo di riferimento marzo-novembre 2019. (Rer)