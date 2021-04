Sociale: Sesana (Generali Italia), lavorare su temi sostenibilità a tutto tondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Generali Italia, Marco Sesana, intervenendo a un evento online organizzato da Cerved per presentare il rapporto Italia sostenibile, ha sottolineato “quanta opportunità ci sia nel lavorare su temi a tutto tondo sulla sostenibilità, quindi non solo su ambiente, sulla governance, ma anche sull’aspetto sociale. Questo vuol dire – ha spiegato – fare in modo che i prossimi mesi siano di progettazione, di pensiero delle iniziative, ma soprattutto siano un’opportunità per capire come si implementano queste cose. Abbiamo visto difficoltà nello scaricare a terra tutte queste idee”, ha osservato, e “credo che nella progettazione delle idee debba essere inclusa anche una progettazione di come si implementano. Sicuramente, un punto fondante sarà il tema del welfare. Abbiamo visto quanto è importante in questi mesi avere welfare aziendale che supporti le comunità”.(Rin)