Difesa: Mulè in visita al comando aeroporto di Cameri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, in visita al comando aeroporto di Cameri è stato ricevuto dal comandante Marco Mastroroberti e dal colonnello Danilo Figà, direttore del 1° Reparto manutenzione velivoli. E' quanto si legge in una nota. Durante la visita sono state mostrate al sottosegretario non solo l'operatività della base e dei militari impiegati dall'Aeronautica militare, ma anche le varie sezioni attive e i progetti in corso sinonimo di professionalità, competenza, know how, motivazione e ottimizzazione dei processi in perfetta sinergia con alcune delle più importanti industrie della Difesa in Italia. La due giorni del sottosegretario Mulè in Piemonte - conclude la nota - proseguirà con la visita presso lo stabilimento Leonardo - Divisione velivoli di Cameri e Caselle.(Com)