Grecia: Covid, rimosso obbligo di quarantena per chi arriva da Ue, area Schengen e da altri 5 Paesi

- Le autorità della Grecia hanno revocato l'obbligo di quarantena per i visitatori che viaggiano dall'Unione europea, dall'area Schengen, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Serbia e da Israele. I viaggiatori dovranno fornire la documentazione che dimostri che hanno completato la vaccinazione contro il Covid-19, ha spiegato oggi in una nota l'Autorità per l'aviazione civile del Paese. In alternativa, dovranno mostrare un certificato di avere eseguito un test Pcr con esito negativo effettuato 72 ore prima di arrivare in Grecia. (Gra)