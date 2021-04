Psi: Boniver, Covatta uomo di solida cultura riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Margherita Boniver, presidente della Fondazione Bettino Craxi, in una nota, ricorda Luigi Covatta, scomparso all’età di 77 anni. “La Fondazione Bettino Craxi ricorda con cordoglio e rimpianto la vicenda umana e politica di Luigi Covatta, ultimo formidabile direttore di Mondoperaio, storica rivista fondata da Pietro Nenni. A lungo parlamentare e membro di governo del Psi degli anni Ottanta, Gigi verrà evocato soprattutto come uomo di solida cultura riformista che non ha mai abdicato alla passione per buona politica”.(com)