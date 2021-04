Sardegna: centro vaccinale di Sassari di nuovo operativo dopo allagamento di sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ripresa regolarmente l'attività al centro vaccinale di Sassari dopo l'acquazzone che sabato pomeriggio ha bloccato le somministrazioni dei vaccini nel centro fieristico di Promocamera, a Predda Niedda. La Camera di commercio che gestisce la struttura ha portato a termine in tempi record i lavori di ripristino. "Abbiamo fatto il possibile per restituire al più presto la struttura e consentire la ripresa delle vaccinazioni - spiega il presidente di Promocamera, Francesco Carboni -. Abbiamo messo in sicurezza il padiglione, analizzando ed eliminando ogni possibile criticità era necessario agire tempestivamente e riaprire subito". Per recuperare il tempo perduto, l'Ats (Azienda per la tutela della salute) ha stabilito che i cittadini convocati per sabato scorso saranno vaccinati venerdì 23 aprile, mentre quelli che avrebbero dovuto ricevere il vaccino ieri saranno convocati sabato 24 aprile. Oggi si è ripartiti dalle vaccinazioni dei nati tra il 1942 e il 1946 che siano residenti o domiciliati stabilmente a Porto Torres, mentre domani toccherà ai loro concittadini nati tra il 1947 e il 1951. (Rsc)