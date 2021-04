Germania: Soeder (Csu) non demorde da candidatura cancelliere per conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, non intende ritirarsi dalla corsa alla nomina a candidato unitario per i conservatori, in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che lo sfidante di Soeder è il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Armin Laschet, primo ministro del Nodreno-Vestfalia. I due avevano annunciato che avrebbero raggiunto un accordo entro la fine della scorsa settimana, ma tale intesa non è stata trovata. (Geb)