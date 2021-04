Milano 2021: Ronzulli (FI), Albertini è risorsa che ha lasciato segno nella città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra deve incontrarsi al più presto per riprendere da dove si è interrotto a causa della crisi di governo. Gabriele Albertini è senza dubbio il sindaco che, negli ultimi decenni, ha lasciato un segno, anche urbanistico, nella città. È stato un innovatore ed è molto amato, è ancora nel cuore dei milanesi. È una risorsa per Milano e dunque anche per la coalizione, per superare la stagione dell'apparenza di Sala". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, in un'intervista a Libero. (com)