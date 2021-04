Vaccino: 15,2 milioni le dosi somministrate, 4,4 milioni gli immunizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15.243.980 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'88 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 17.323.080 (11.836.890 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 di Moderna e 4.157.600 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.468.690 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:05 di oggi. La somministrazione ha riguardato 8.853.991 donne e 6.389.989 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.210.629 operatori sanitari, 535.371 unità di personale non sanitario, 612.680 ospiti di strutture residenziali, 5.142.580 over 80, 237.725 personale Forze armate, 1.134.544 personale scolastico e 4.370.451 altre categorie. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, il Veneto con 1.307.796 dosi (il 92,6 per cento), l'Umbria con 236.932 dosi (il 92,4 per cento) e la Puglia con 982.589 dosi (il 91,7 per cento). La Lombardia è la Regione che finora ha somministrato più vaccini (2.390.187 dosi), seguita da Lazio (1.502.789 dosi) e Veneto (1.307.796 dosi). (Rin)