Agricoltura: FI, interrogazione a Patuanelli per conoscere sostegni a imprese a lavoratori colpiti da gelate

"Come denunciato dalla stampa locale e nazionale e dalle categorie economiche di riferimento, le gelate del mese di aprile 2021, nei giorni successivi alla Pasqua, hanno colpito duramente i frutteti, i vigneti e le orticole in Toscana ed in molte altre regioni Italiane". Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari Toscani di Forza Italia, Stefano Mugnai, Maurizio D'Ettore ed Elisabetta Ripani. "Secondo la Cia-Agricoltori italiani, i danni di quelle notti sotto zero potrebbero anche aver causato un taglio del 50-75 per cento della produzione al Centro Nord. La Toscana, scrive la stampa, dalla costa alle aree interne, all'ottava notte di gelo ha raggiunto anche i meno 7 gradi che hanno danneggiato pesantemente le colture in campo, a partire dagli ortaggi, ma anche alberi da frutto in piena fioritura. Molte aziende hanno incendiato le balle di fieno per provare ad alzare le temperature nei vigneti, mentre nei meleti sono stati ghiacciati preventivamente i germogli per provare a proteggerli".