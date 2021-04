Agricoltura: FI, interrogazione a Patuanelli per conoscere sostegni a imprese a lavoratori colpiti da gelate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gelo - continuano - ha colpito molte località fra cui in particolare: Badia Agnano, Monterchi e Ortignano con temperature tra meno 9 e meno 8 gradi, toccati i meno 8 anche nelle province di Siena e Grosseto, mettendo a rischio i raccolti di tutta la Maremma. A Montalcino, la terra del Brunello, i produttori, in piena notte, per difendersi dalla gelata hanno bruciato i rotoli di paglia nei vigneti in modo da riscaldare l'aria. Le temperature sotto zero hanno compromesso anche la produzione di molte piante e ortaggi a Massa Carrara e a Livorno, colpita poi duramente anche Pistoia. Nella provincia di Pisa le situazioni più a rischio tra San Miniato e Cascina, San Giuliano e Vecchiano e più in generale nella Valdiserchio". (segue) (Com)