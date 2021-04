Serbia: Covid, da oggi rientro in classe per le scuole superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rientrano da oggi in classe gli studenti delle ultime classi della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori in Serbia. Il ritorno sui banchi di scuola è stato deciso dall'Unità di crisi del governo contro il Covid-19 dopo 5 settimane di didattica a distanza. Gli alunni dalla prima alla quarta elementare proseguiranno la didattica in presenza come fatto finora, ovvero con la suddivisione delle classi in gruppi più piccoli. Gli studenti delle scuole dell'obbligo più grandi, ovvero quelli che frequentano dal quinto all'ottavo anno, parteciperanno alternativamente frequentando le lezioni un giorno a scuola e il giorno dopo facendo didattica online. Gli studenti delle scuole superiori andranno infine a scuola alternativamente, con la divisione in gruppi e la frequentazione delle lezioni in presenza a rotazione. La lezione a scuola dura 30 minuti ed è obbligatorio indossare maschere protettive e mantenere le distanze. Il numero di studenti che frequentano le lezioni a scuola contemporaneamente non deve superare la metà della popolazione studentesca totale. Le classi sono generalmente divise in due gruppi. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato per oggi l'arrivo di altre 100 mila dosi del primo componente del vaccino russo Sputnik V e 30 mila dosi del secondo componente. (segue) (Seb)