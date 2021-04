Serbia: Covid, da oggi rientro in classe per le scuole superiori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente è previsto l'arrivo di 211 mila dosi di vaccino Pfizer-BioNTech e infine arriverà nuovamente una fornitura di vaccino cinese Sinopharm. La settimana scorsa il centro nazionale di virologia della Serbia, l'Istituto Torlak, ha inviato in Russia le prime dosi di vaccino Sputnik V imbottigliate in loco per un'analisi completa. Secondo quanto ha reso noto il ministro serbo per l'Innovazione, Nenad Popovic, finora sono state riempite tre milioni di fiale di vaccino presso il centro di Belgrado. "(I russi) decideranno se il Torlak è pronto per avviare questa fase della produzione. Ci auguriamo che vada tutto bene", ha spiegato Popovic, aggiungendo che l'imbottigliamento delle fiale su scala industriale potrebbe iniziare a fine maggio. "Spero che all'inizio di giugno possano essere vaccinati i primi cittadini con i vaccini di Torlak", ha precisato il ministro. La prima fase di produzione prevede che l'istituto serbo inserisca nelle fiale la sostanza inviata dalla Russia, mentre la seconda fase, secondo i piani, vede una produzione autonoma che entro la fine dell'anno sarebbe in grado di fornire 4 milioni di dosi di vaccino. Secondo Popovic, dopo quest'anno la produzione andrà ad un ritmo più veloce. (Seb)