Albania: rapporto centro studi sloveno su elezioni parlamentari, "cittadini pronti al cambiamento" (3)

- Le elezioni del 25 aprile in Albania devono essere un "giorno per il trionfo della democrazia” e un momento di festa in cui vanno evitati conflitti, ha dichiarato il 15 aprile l’ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, parlando ai giornalisti durante la visita nella città di Elbasan. Come riferisce il portale dell'emittente "Euronews Albania", Bucci è il terzo rappresentante diplomatico a visitare la città in vista delle elezioni generali del 25 aprile in Albania. L'ambasciatore Bucci ha incontrato gli esponenti dei principali partiti politici e il prefetto di Elbasan, Klevis Xhoxhi. L'ambasciatore Bucci ha esortato i partiti ad astenersi dalla violenza e ad evitare i conflitti, ricordando che le elezioni sono “un momento in cui la gente ha il compito di eleggere chi governerà per i prossimi 4 anni" e che non dovrebbero essere quindi caratterizzate da momenti di scontri. (Alt)