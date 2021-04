Lavoro: Fracassi (Cgil), ripresa fondata su precarietà inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Paese "scommette sulla crescita solo attraverso le risorse contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Lo ha dichiarato il vicesegretario generale della Cgil, Gianna Fracassi, nel corso delle audizioni preliminari sul Documento di economia e finanza (Def) 2021, alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. "La ripresa occupazionale - ha spiegato - viene collocata nel 2024, e non si valutano gli impatti del Next Generation Eu. Una ripresa fondata sulla precarietà non è accettabile". (Rin)