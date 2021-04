Spagna: sondaggio regionali Madrid, lotta tra partiti per conquistare il 13 per cento indecisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dubbi che aleggiano sulla campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di Madrid del 4 maggio prossimo saranno sciolti dalla decisione di circa il 13 per cento degli aventi diritto (661.687 persone) che non sanno ancora per chi votare. Secondo un sondaggio condotto da Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo", tutti gli occhi sono puntati sull'elettorato di Ciudadanos (Cs), la parte della torta elettorale che più ambiscono sia il Partito popolare (Pp) che il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). Il 31,7 per cento degli elettori di Cs alle elezioni del 2019, infatti, non hanno ancora deciso chi votare. Si tratta di un bacino di quasi 200 mila persone sulle quali si stanno concentrano le strategie degli altri partiti. Secondo il sondaggio, quasi la metà (43,6 per cento) degli ex elettori di Cs punterebbero ora sul Pp di Isabel Diaz Ayuso, mentre i socialisti raccoglierebbero solo il 2,3 per cento dei voti, e l'altro partito di sinistra, Más Madrid, il 5,2 per cento. I trasferimenti di voti contenuti nel sondaggio mostrano come Ayuso stia monopolizzando il voto a destra. Non solo assorbe quasi la metà dell'elettorato di Cs, ma cattura anche il 26,7 per cento di Vox in un'ottica di "voto utile". (Spm)