Francia: Consiglio scientifico teme aumento variante Covid brasiliana per estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il Consiglio scientifico che collabora con il governo nella gestione della crisi del coronavirus teme che la variante brasiliana BR-P1 possa diventare preponderante nel Paese questa estate. "Un rischio dell'estensione della variante BR-P1 deve essere preso in considerazione durante l'estate 2021, se si osserva un calo della variante britannica e una copertura vaccinale con i vaccini ad mRna in aumento ma ad un livello ancora insufficiente", si legge in un rapporto del Consiglio. A fine marzo la variante britannica rappresentava lo 0,3 per cento delle nuove infezioni. Il Consiglio scientifico francese, però, ricorda che nel territorio d'oltremare della Guyana l'incidenza è aumentata in queste ultime quattro settimane con un "presenza molto maggioritaria della variante BR-P1".(Frp)